اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018م ، من جميع الصحف الورقية السودانية. صحيفة أخبار اليوم: النائب العام يتسلم التقرير المبدئي للتحقيقات في خسائر الأرواح والممتلكات خلال التظاهرات . تجار سوق ليبيا يودعون (٥٠٠) مليون جنيه دفعة أولى للمصارف . رئيس الجمهورية لقادة الشرطة : لن نسمح لأي مخرب بالمساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الامن والاستقرار . والي الخرطوم الأسبق يدلي بشهادته أمام محكمة الفساد في قضية مدير هيئة المياه السابق . محكمة الاسرة والطفل تصدر قرارها بالاعدام شنقاً على مغتصب وقاتل الطفلة مي بالبسابير . البرلمان يوافق بالاغلبية على ميزانية الحكومة للعام ٢٠١٩ . صحيفة الوطن: وزير العدل يأمر بعدم اعتراض المتظاهرين سلمياً الرئيس: لن نسمح بالتخريب .. والتدمير لا يحل المشكلة البرلمان يصادق على الموازنة وسط اعتراض كتلة نيابية السودان يشارك في تمرين “الموج الأحمر” بجدة صحيفة مصادر * البشير: لن نفرط في الأمن (والهدف ليس قتل المواطنين) * قيادي بالشعبي: حزبنا يعاني حالة جهوية * النائب العام يتسلم التقرير المبدئي بشأن الاحتجاجات صحيفة التيار * النائب العام يستلم التقرير المبدئي بشأن التظاهرات * تفاصيل مثيرة لشهادة عبدالرحمن الخضر بمحكمة الفساد * البرلمان يجيز الموازنة وسط رفض وتذمر نواب * البشير لن نفرط في الأمن “والهدف ليس قتل المواطنين” صحيفة السوداني * البشير: لن نسمح بالتخريب “ومهمة الشرطة أمن المواطن وليس قتله” * تجار يودعون (500) مليون جنيه في البنوك * استمرار تراجع الدولار * الخضر يمثل أمام محكمة الفساد في قضية هيئة المياه صحيفة المجهر * تجار سوق ليبيا يودعون (500) مليون جنيه بالمصارف كدفعة أولى في بنادرة (إيداع) * البرلمان يجيز موازنة 2019م بعجز بلغ (53) مليار جنيه * “البشير” : لن نسمح لأي مخرب المساس بمكتسبات الشعب صحيفة آخر لحظة * تحرير جازولين المصانع وضخ (500) مليون جنيه بالمصارف * معتز: أسأل الله ألا يكون 2019م عام رمادة * النائب العام: تدوين 358 بلاغاً بسبب التخريب صحيفة الإنتباهة * النائب العام يستلم دعاوي ضد قتلة متظاهرين * الرئيس يأمر الشرطة باستخدام قوة أقل ضد المحتجين * الحكومة: حل قضية النقود مارس المقبل صحيفة الدار * النائب العام يكشف الخسائر في الأرواح والممتلكات في الأحداث الأخيرة * الإعدام شنقاً لمغتصب وقاتل طفلة البسابير (مي) * إيداع 500 مليون جنيه من تجار سوق ليبيا بالبنوك * شركة ولاية الخرطوم تهنئ المواطنين بأعياد البلاد وتستعرض خطتها لخواتيم العام * ولاية الخرطوم تتجه لتخصيص طلمبات لوسائل المواصلات * اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان الرياضيات للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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