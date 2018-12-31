أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018م



صحيفة قوون :

هلال الجسارة ” يعتقل” الشرطة وينفرد بالصدارة

نجم الشباب يفتتح بتهديفة قوية .. الشعلة يظهر بئنائية والبرازيلي يختتم الرباعية

الكاردينال رئيساً للقطاع الرياضي.. الجنرال مديرا للكرة .. جميل عضواً بالدائرة .. أيمن للعلاقات العامة والجعلي للجوهرة

المريخ يطلب نصف مليون دولار في الغربال

النمور يستدرج السلاطين في لقاء تكسير العظام .. وفوز خماسي لسيد الأتيام في الوسيطة

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

اعتلى الصدارة بجدارة “هلال الكونفدراليه” يسقط الشرطه برباعيه

موفق” ينفرد بالهداف ، والطبيب يقلل من الاصابه..الشعله يطارده بثنائيه..وفارس “يصنع الانتصار وينال النجوميه

الكاردينال “رئيسا للقطاع الرياضى بالهلال ..الجنرال” مديرا للكره ..والزعفورى يكسب تحدى الفيلسوف

المريخ” يناقش صفقات الثلاثي..شباب بلوزداد يطلب خدمات الغربال رسميا..والمفوضيه تعطل عمومية الاحمر

الزعفورى:احترمنا الخصم وحققنا المطلوب

الجماهير تحاصر القائد بشه عقب المباراه

مورينهو: الهدفين السريعيين غيرا مجريات المباراة لصالح الهلال

الهلال يفتح ملف السوكرتا عصر اليوم ، بعثه الهلال تغادر لبورتسودان بقيادة زغبير ، اصابه طفيفه لهداف الهلال موفق

صحيفة الزعيم :

جهود طبية استثنائية لإلحاق رباعي المريخ بالمواجهة الجزائرية

حجوج : لجنة التسيير المريخية فقدت مقومات الاستمرارية. ….النادي لا يدار بالهبات وأموال الآخرين وبيع اللاعبين

تفاصيل جديدة عن مفاوضات بلوزداد للغربال. ….محسن سيد : الهلال متخصص في إستقدام المدربين ( المواسير ).

صحيفة الصدى :

نتائج الفحوصات الطبية لرباعي المريخ بالإمارات تحمل بشريات سارة للجماهير الحمراء

بكري المدينة على بعد خطوات من العودة القوية .. وسيف تيري لايحتاج لأي تدخل جراحي

شباب بلوزداد الجزائري يدفع بعرض رسمي لشراء الغربال مقابل 200ألف دولار والمريخ يطالب بنصف مليون

الشرطة القضارف تتواضع وتخسر بالأربعة أمام الهلال

تأجيل مباراتي ود هاشم والرابطة. ….والأمل والخرطوم الوطني

الخرطوم (أخبار الخليج 365)