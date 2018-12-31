بالارقام هبوط كبير يسجله سعر الدولار بصحبة اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018م في السوق السوداء السودان (الصرف نقدا وشيكات)

يواصل سعر الدولار الامريكي التراجع منذ ايام برفقة بقية اسعار العملات الاجنبية في السوق السوداء وسط توقعات بهبوط اضافي خلال الايام المقبلة اثر عوامل مختلفة ابرزها اندلاع الاحتجاجات وسط الخرطوم ما ادى الى شلل في السوق الموازي وسط مخاوف امنية بعد اطلاق حملات امنية مكثفة بجانب الحديث عن الوديعة القطرية لا سيما بعد إعلان استلام البنك المركزي للجزء الأول من الوديعة وفق مصادر موقع اخبار السودان .

حيث أكد متعاملون في السوق الموازي في اتصالات لموقع اخبار السودان ان سعر الدولار الامريكي هبط خلال مستهل التعاملات المالية صباح اليوم الاثنين ليبلغ 52 جنيها في التعاملات النقدية مقتربا من سعر لجنة صناع السوق (47.50) مقابل 64 جنيها في التعاملات البنكية ويعتبر التراجع هبوطا قياسيا حيث كان قد صعد قبل اقل من اسبوعين ليلامس 80 جنيها .

وبحسب ذات المصادر فإن أسعار العملات الأجنبية بدأت تأخذ مسارها نحو الانخفاض بصورة كبيرة، منذ إعلان وصول الوديعة المليارية البالغ قدرها (مليار دولار)، إلى جانب اندلاع التظاهرات الشعبية بعدد من الولايات.

وفي وقت سابق أوضح اقتصاديون لموقع اخبار السودان أن تراجع اسعار العملات الاجنبية ازاء الحديث عن وديعة مالية للبنك المركزي تقدر بمليارين دولار، وبعد تصريح الحكومة السوداني بنيتها ضخ 20 مليون درهم يوميا الى السوق وبيعها كمية من الذهب للتجار محليا لمعاجلة ازمة تدهور الجنيه السوداني اضافة الى ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب اثر نهاية العام وتراجع طلب المستوردين على العملة الاجنبية بدافع الحصول على بدائل رسمية .

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 31\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 52.00 جنيه الريال السعودي 14.00جنيها الدرهم الاماراتي 15.40جنيها اليورو 59.46 جنيه الجنيه الاسترليني 66.50جنيه الجنية المصري 3.00 جنيه الريال القطري 14.10 جنيه

يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاثنين 31\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير