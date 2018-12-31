شاهد/ الرئيس البشير يلقى خطاب في اجتماع جديد مع قادة الشرطة ويطلب طلبا من قوات الأمن بخصوص المظاهرات في السودان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب أمام قيادات الشرطة، امس الأحد، أن “بلاده ستخرج من هذه الأزمة رغم أنف كل الذين يحاربون السودان من خلالها”.

وأعرب البشير في كلمته بحي بري بالخرطوم، عن رضائه التام على أداء الشرطة في السودان.

وأشار إلى أن “أداء الشرطة هو حفظ أمن المواطن وليس قتل المواطن، لكن أحيانا كما قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، والقصاص هو قتل وإعدام، ولكن ربنا وصفه بالحياة لأنه ردع للآخرين للمحافظة على الأمن، والأمن سلعة غالية جدا لن نفرط بها”.

واعتبر البشير أن التخريب والنهب والسلب تعميق للمشكل وليس حلًا لها، مضيفا: “نستطيع بحسن إدارة اقتصادنا سنخرج من هذه الأزمة رغم أنف كل من يحاول تركيع السودان من خلال هذه الأزمة”.

وأشاد الرئيس السوداني، عمر البشير، بأداء الشرطة في السودان، وذلك وسط انتقادات حقوقية لتعامل السلطات مع موجة الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة.

وقال البشير، خلال لقاء مع قادة قوات الشرطة، إن “الحكومة لن تسمح لأي مخرب بالمساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الأمن والاستقرار وأن السودان لن يركع لأي عميل”. وأضاف أن “الشرطة تؤدي واجبا عظيما وغاليا والأمن سلعة غالية”، مؤكدا “رضاه التام” عن الأداء الشرطي بالبلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

والتقى البشير عددا من كبار الضباط في الخرطوم، وأمر الشرطة ألا تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على زيادة سعر الخبز. ويأتي ذلك بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى “الهدوء وضبط النفس”، وطلب من السلطات السودانية “إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف”، بحسب بيان للمتحدث باسمه.

وطلب البشير من الشرطة الأحد ألا تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المحتجين على الحكومة، وذلك بعدما دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تميزت بالعنف.