صبي لـ “جزار” يظهر خلال “لايفات” من نيوزلندا ينصب نفسه رئيساً للسودان بعد الإطاحة بالبشير ويوعد الشعب بـ “المأكولات”

يتسلى السودانيون بمواقع التواصل الإجتماعي خلال هذه الأيام، بشخص ظهر فجأة من خلال “لايفات” بفيسبوك، يقيم بـ “نيوزلندا ” قال أنه قد بدأ حياته العملية بـ “صبي عند جزار” إلى أن وصل مدرب تنمية بشرية في التخطيط الاستراتيجي، يطمح لتولي رئاسة السودان بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، قائلاً أنه مستعداً لتوفير المحروقات والمأكولات للشعب السوداني، بحسب ما شاهد محرر “كوش نيوز”.

وقال الشاب الذي عرف نفسه بـ “فاروق كسباوي” بأنه سيستلم الحكم في السودان خلال الفترة الإنتقالية لمدة عام والتي تبدأ من أول يناير 2019، وسيوفر خلالها المأكولات والمحروقات للشعب السوداني الذي تكفل بها معارفه من رجال الأعمال.

وأضاف الرئيس المرتقب” كسباوي” ،الذي يشاهد مقاطعه الآلآلف من مستخدمي مواقع التواصل، ” هل قرأتم في التعليقات أم تقول لي أنها ترى “الخلاص من الطاغية البشير سيكون على يديك”.

ولاقت مقاطع الفيديو التي يبثها، تهكماً وسخرية من بعض المتابعين، وأصبح حديثه مدعاة للتندر، بينما حديثه محل تسلية وإضحاك، علقت عليه إحداهن: ” انا خايفة يكون بيعمل لينا في تنويم مغناطيسي انا ما قادرة اقفل اللايف والله”، فيما علق آخر : ” المشكلة الزول ده بستخدم اسلوب التشويق في خطابو الناس قاعدة موجوعه لاقادرة تطلع من اللايف ولا قادرة تواصل الملل”.

و علقت ميناس حمزة ” لو بتقدر تزح البشير دا من الكرسي حلال عليك” فيما علقت إحداهن : بس نزل اصبعك دا يا فاروق أنت من اسي بترفعه في وشنا باللايف، بعد تبقى رئيس حتعمل فينا شنو”.

وحظيت لايفات “كسباوي” إهتمام واسع وسط السودانيين بمواقع التواصل الإجتماعي، لما تضفيه عليهم من نكتة وفكاهة، في ظل ظروف إقتصادية خانقة، يضربون بها الهم بالفرح.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (كوش نيوز)

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