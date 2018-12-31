صبي لـ “جزار” يظهر خلال “لايفات” من نيوزلندا ينصب نفسه رئيساً للسودان بعد الإطاحة بالبشير ويوعد الشعب بـ “المأكولات” 

يتسلى السودانيون بمواقع التواصل الإجتماعي هذه الأيام، بشخص ظهر فجأة من خلال “لايفات” بفيسبوك، يقيم بـ “نيوزلندا ” قال أنه قد بدأ حياته العملية بـ “صبي عند جزار” إلى أن وصل مدرب تنمية بشرية في التخطيط الاستراتيجي، يطمح لتولي رئاسة السودان بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، على حد قوله، قائلاً أنه مستعداً لتوفير المحروقات والمأكولات للشعب السوداني، بحسب ما شاهد محرر “أخبار الخليج 365”.

وقال الشاب الذي عرف نفسه بـ “فاروق كسباوي” بأنه سيستلم الحكم في السودان خلال الفترة الإنتقالية لمدة عام والتي تبدأ من أول يناير 2019، وسيوفر خلالها المأكولات والمحروقات للشعب السوداني التي تكفل بها معارفه من رجال الأعمال.

وأضاف الرئيس المرتقب” كسباوي”، الذي يحظى بمشاهدة مقاطعه الآلآلف من مستخدمي مواقع التواصل، ” هل قرأتم في التعليقات أم تقول لي أنها ترى “الخلاص من الطاغية البشير سيكون على يديك”.

ولاقت مقاطع الفيديو التي يبثها، تهكماً وسخرية من بعض المتابعين، وأصبح حديثه مدعاة للتندر، والتسلية والإضحاك، علقت عليه إحداهن: ” انا خايفة يكون بيعمل لينا في تنويم مغناطيسي انا ما قادرة اقفل اللايف والله”، فيما علق آخر : ” المشكلة الزول ده بستخدم اسلوب التشويق في خطابو الناس قاعدة موجوعه لاقادرة تطلع من اللايف ولا قادرة تواصل الملل”.

و علقت ميناس حمزة ” لو بتقدر تزح البشير دا من الكرسي حلال عليك” فيما علقت إحداهن : بس نزل اصبعك دا يا فاروق أنت من اسي بترفعو في وشنا باللايف، بعد تبقى رئيس حتعمل فينا شنو”.

وحظيت لايفات “كسباوي” إهتمام واسع وسط السودانيين بمواقع التواصل الإجتماعي، لما تضفيه عليهم من نكتة وفكاهة، في ظل ظروف إقتصادية خانقة، يضربون بها الهم بالفرح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)