اللي على راسه بطحة.. الحزب الحاكم يتهم قنوات بالتحريض ومدير "الجزيرة" يرد

كشف حزب المؤتمر الوطني، هجومه على قنوات فضائية عربية لم يسمها قال أنها تتحامل على السودان من خلال تغطية غير حقيقية للأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وقال رئيس قطاع الإعلام بالحزب، إبراهيم الصديق، إن التحامل على السودان من الإعلام الخارجي ظل (معروفاً وملحوظاً).

وأكد الصديق أن طريقة عرض الأخبار في الإعلام الخارجي عما يدور في السودان حمل تحريضاً واضحاً وممنهجاً، وعاب الصديق على قنوات عربية عدم الدقة والتحري وإعتمادها على التلفيقات والأخبار الخاطئة من مصادر ضعيفة ومشكوك فيها، وأضاف (هذا لا يليق قطعاً بمحطات كبرى).

وبدوره دافع مدير مكتب قناة الجزيرة بالسودان، المسلمي الكباشي على موقف قناته التي قال أنها نقلت الأحداث بمهنية عالية والتزمت المهنية وميثاق الشرف الذي يلزمها بتغطية متوازنة.