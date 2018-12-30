الهلال يكتسح الشرطة القضارف باربعة اهداف نظيفة في بطولة الممتاز

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الخليج 365 :

حقق الهلال فوزا كاسحا على الشرطة القضارف باربعة اهداف نظيفة في المباراة التي شهدتها الجوهرة الزرقاء مساء اليوم لحساب المجموعة الثانية نالها وليد الشعلة هدفين وهدف لموفق صديق وجيوفاني ليصل الهلال الى 13 نقطة

جاءت انطلاقة الشوط الاول سريعة جدا للهلال وخاصة من جانب الهلال والذي قاد له اللاعب موفق طلعة هجومية ابعدها دفاع الشرطة القضارف الى جانبية

هدف مبكر

عاد الهلال وكرر من طلعته الهجومية على مرمي الشرطة واحرزظ له اللاعب موفق صديق هدف سريع في الدقيقة الرابعة من الحصة الاولى ليجد التشجيع والمساندة من قبل جماهير الهلال

تواصل الاندفاع الهلالي وقا له اللاعب وليد الشعلة هجمة شرسة حولها الى محمد موسى الضي وسدد فوق المرمي يهدر فرصة الهدف الثاني للهلال بعد ان عبرت ببوصات من عارضة الشرطة القضارف.

حاولت الشرطة تعديل النتيجة وقادت طلعة هجومية على الهلال ابعدها ابوبكر ديارا الى جانبية

انطلق اللاعب وليد الشعلة بطلعة من الجهة اليمنى وتداخل معه اللاعب محجوب تكية وابعد الكرة من امامه الى خارح الملعب جانبية لحظة تقدم كلي للهلال ليمنع الخطر عن مرمي فريقه

تواصل الهلال هجوما والشرطة دفاعا ليجد دفاع الشرطة حرجا شديدا في التعامل مع الكرات والهجمات الهلالية الخطيرة على مرمي محمد كوة

هدف ثاني

تقدم اللاعب موفق صديق من الجهة اليسرى ومهد كرة على طبق من ذهب الى اللاعب وليد الشعلة بعد ان تخطت الكرة الحارس كوة ويسدد في المرمي هدفا ثانيا للهلال في الدقيقة السابعة عشر من الحصة الاولي

انطلق اللاعب عوض طلبة بهجمة للشرطة في الدقيقة 20 لتقليص الفارق لصالح فريقه لكنه فشل بعد ان سقط ارضا وفقد الكرة التي ابعدها دفاع الهلال الى وسط الملعب

رد الهلال بهجمة خطيرة عبر اللاعب السمؤال و ارسل كرة عكسية خطفها رزق الله من امام موفق صديق الذي كان في وضعية افضل للوصول الى الشباك لكنه نجح في ابطال اخطر فرص الهلال في الجزء الاول من اللقاء

تواصل البحث الهلالي عن هدف ثالث وقاد له اللاعب فارس عبد الله هجمة شرسة من الجهة اليسري وارسل كرة عكسية لكن اللاعب واصل الفاتح ابعد الخطرة بعد ان لحق بالكرة وابعد الكرة .

ردت الشرطة بطلعة هجومية من الجهة اليمني عبر اللاعب واصل الفاتح ولكن اللاعب فارس عبد الله ابعد الكرة من امامه الى جانبية بعد لعبة انزلاقية

عاد فارس وسدد بوقة في الدقيقة السادسة والعشرين وكاد ان يضيف الهدف الثالث لكن سوء الطالع لازمه بعد ان لعب الكرة فوق العارضة وسط ذهول عشاق الهلال الذين توقعوا ان تعانق الكرة الشباك بعجد ان لعبت خلف الحارس محمد كوة

ركز الهلال من طلعاته الهجومية عبر اللاعب فارس عبد الله الذي ارهق دفاعات الشرطة القضارف بتحركاته المزعجة مما اجبر اللاعب واصل الفاتح للتراجع كثيرا الى الدفاع للمشاركة في الادوار الدفاعية لتقليل من الاهداف المحرزة في شباك الشرطة القضارف

نجح الهلال في السيطرة على منطقة المناورة وحرم الشرطة من البناء ودفعه الى التراجع للقبول بالامر الواقع واللعب دفاعا مما عرض الثنائي تكية والفاتح الى الارهاق

انطلق اللاعب عوض طلبه بهجمة للشرطة و عبر من اللاعب ايمانويل لكنه لعبها بعيدة ولم تجد المتابعة من قبل لاعبي الشرطة

في الدقائق الاخيرة من الحصة الاولي للقاء انحصر اللعب في وسط اللعب بسبب الجهد الكبير الذي بذله الفريقين

حاول جيوفاني وضع بصمته في اللقاء وسدد بقوة لكن الحارس محمد كوة تسلم تسديدته

وحاول اللاعب وليد الشلعة مباغتة كوة وسدد لكن الكرة تصل في المكان الذي كان يقف فيه محمد كوة حارس الشرطة القضارف في الدقيقة 44 وتكررت المحاولات الهلالية عبر اللاعب محمد موسى الضي في صناعة اللعب للاعبين جيوفاني والشعلة

لعب السمؤال كرة الى اللاعب محمد موسى الضي لكن الكرة كانت اسرع منه ومرت الى جانبية لصالح الشرطة القضارف سرعان ما تلعب سيتردها الهلال ويقود بها هجمة يبعدها اللاعب عبد الله اوهاج ليعلن صبري محمد عن نهاية الشوط الاول بفوز الهلال على الشرطة بهدفين دون رد

انطلق الشوط الثاني قويا من جانب الهلال واطلق فيه اللاعب الشغيل تسديدة قوية تسلمها الحارس محمد كوة على دفعتين

منح الحكم اللاعب واصل الفاتح بطاقة صفراء بسبب تدخله بعنف مع اللاعب فارس عبد الله

تواصل اللعب الهلالي من اجل اضافة هدف ثالث ولكن اللاعب وليد الشعلة افتقد الكرة وارتكب مخالفة مع اللاعب تكية ..

حاول الشغيل بناء هجمة من عمق الملعب ومرر الكرة الى اللاعب محمد موسى لكن الاخير ارتكب مخالفة مع واصل ..انطلق واصل بكرة ومررها الى مالا ماليكو ابعدها دفاع الهلال الى جانبية ..

هدف ثالث

حصلت الشرطة على ركلة زاوية نفذها اللاعب واصل تمر الى نزار خميس لكن الشغيل يبعد الكرة الى وسط الملعب تجد اللاعب شرف شيبوب الذي انطلق بها ومرر الى وليد الشعلة ابعدها دفاع الشرطة الى خارج الملعب يلحق بها ماليكو مالا ويمررها الى وسط الملعب تجد بوي يبني منها هجمة هلالية تصل الى اللاعب محمد موسى الضي وتناقل كرة مع الضي احرز منها اللاعب وليد الشعلة هدفا ثالثا للهلال في الدقيقة 15

دخول بشه

بعد ان اطمئن المدير الفني للهلال الزعفوري سحب الضي وحل مكانه محمد مختار بشه لاتاحة الفرصة لبشة وتجهيزه لقادم المباريات

جيوفاني يضيف الرابع

استغل اللاعب البرازيلي جيوفاني مهاراته في التسديدة واطلق تسديدة فوية ويضيف الهدف الرابع للهلال من مسافة بعيدة عن مرمي الحارس محمد كوة في الدقيقة 25 من الشوط الثاني

اطلق اللاعب وليد الشعلة تسديدة قوية تمر الى ضربة مرمي في ظل توهان لدفاع الشرطة القضارف ليهدر فرصة اضافة الهدف الخامس للهلال

احتج لاعبو الهلال في الدقيقة 26 وطالبو الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح اللاعب فارس عبد الله

اجرى مدرب الهلال تعديلا بخروج اللاعب ديارا وحل في مكانه ادريسا لاتاحة الفرصة للاعب الكنجولي للمشاركة حتى لا يفقد حساسية المباريات بعد ان ابعده المدير الفني من اللقاء وحل في مكانه وليد الشعلة .

هدأت الالعاب من جانب الفريقين تماما بعد ان حسم الهلال اللقاء فيما قادت الشرطة بعض الهجمات الخجولة على مرمي الهلال من الحين للآخر ولم تشكل اي خطورة على مرمي الحارس يونس الطيب

حاول اللاعب وليد الشعلة مضاعفة النتيجة وانطلق بكرة حتى منطقة جزاء الشرطة لكن الحارس محمد كوة سبقه وابعد الخطر عن مرمي فريقه ..نشطت العاب الهلال مجددا وقاد له اللاعب ادريسا امبوبو بعد ان تسلم كرة وتقدم خطوة وسدد بقوة في المرمي ليحول الحارس كوة الكرة الى ضربة زاوية لم يستفد منها الهلال

في الدقائق الاخيرة للحصة الثانية نشطت العاب الشرطة وحصلت على ركلة زاوية نفذها اللاعب واصل الفاتح ارسلها ارضة ابعدها الشغيل تجد اللاعب مناضل ولكن ادريسا ابعدها الى وسط الملعب تجد اللاعب وجدي موسى وسدد في المرمي لكن تمر الى ضربة مرمي للحارس يونس الطيب

احتسب الحكم ثلاث دقائق بدل ضائع ونشطت فيها العاب الهلال مجددا لكنها اصطدمت احد الكرات باللاعب ماليك كوماني ليحصل الهلال على ركلة زاوية تسببها فيها اللاعب وليد الشعلة نفذها بشه بعد ان تبادلها مع الشعلة ولكنها تمر الى ضربة مرمي

اهدر اللاعب ادريسا هدفا جديدا للهلال في الدقيقة الثالثة من الزمن المبدد .. ويقود الهلال هجمة جديدة عبر الكنجولي لكن دفاع الشرطة ابعدها لتيعرض اللاعب عمر ابراهيم لاصابة في اللعبة المشتركة ليتم اسعافه

نقض الحكم هدفا للاعب وليد الشعلة بعد ان احرز هدفا اعتبره الحكم هدفا ابيضا انتهي بعده اللقاء بفوز الهلال على الشرطة القضارف باربعة اهداف نظيفة وينفرد بصدارة المجموعة ب13 نقطة