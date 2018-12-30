عاجل.. "الإخوان المسلمون" يتبرئون من قيادي وافق على تعديلات ديمومة "البشير"

نفى الإخوان المسلمون أن يكونوا موافقين على التعديلات الدستورية التي تم إيداعها لدى المجلس الوطني.
أكد الأمين السياسي للإخوان المسلمين وعضو المجلس الوطني حسن عبد الحميد، أن ممثل الإخوان لدى مجلس الولايات قد قام بالتوقيع على مذكرة التعديلات الدستورية دون الرجوع إلى أجهزة الجماعة.
وكشف عن أن اجهزة الإخوان المسلمين المختصة بصدد مساءلته ومحاسبته على تلك الخطوة التي أقدم عليها متجاوزا أبسط القواعد التنظيمية.
وأكد الأمين السياسي للإخوان المسلمين أن موقف الإخوان المسلمين من التعديلات الدستورية ثابت وقد تم إعلانه عبر المراقب العام الذي أكد لوسائل الإعلام أكثر من مرة أن الإخوان ضد التعديلات الدستورية كما أن أجهزة الجماعة قد أكدت على نفس الموقف.
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