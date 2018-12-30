مانشستر يونايتد يتخطي بورنموث بأربعة أهداف

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوز كبير على بورنموث بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز بول بوجبا هدفين في الدقيقتين 5 و33، ثم أضاف أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 45، بينما قلص ناثان أكي النتيجة بإحراز الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 47، واختتم روميلو لوكاكو أهداف المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 72.

ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 35 في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 26 في المركز الـ 12.