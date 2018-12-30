نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوز كبير على بورنموث بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز بول بوجبا هدفين في الدقيقتين 5 و33، ثم أضاف أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 45، بينما قلص ناثان أكي النتيجة بإحراز الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 47، واختتم روميلو لوكاكو أهداف المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 72.
ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 35 في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 26 في المركز الـ 12.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتخطي بورنموث بأربعة أهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.