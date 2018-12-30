عاجل.. إعلان حالة الطوارئ في كردفان

أعلن منذ قليل، مولانا أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان، حالة الطوارئ في الولاية، في إطار تعزيز جهود الأجهزة الأمنية بالولاية وتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن وبسط هيبة الدولة. وأصدر مكتب الوالي بشمال ولاية كردفان بيانه منذ قليل.

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