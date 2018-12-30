تسعيرة الموسم الجديد .. ارتفاع جديد في أسعار السكّر

طبقّت شركة سكر كنانة تسعيرة الموسم الجديد نهاية الأسبوع الماضي بأعلى من سعر السوق والمستورد حيث قفز من “1400” إلى “1,574” جنيهًا للجوال “50” كيلو من السكّر المحلي بسعر المصنع ليصل للمستهلك مع رسوم الترحيل والضرائب بـ”1,600″ جنيه للجوال.

أما “10” كيلو فقفز سعره من المصنع من “240” إلى “330” جنيهًا وللمستهلك النهائي بـ”350″ جنيهًا، أما المستورد فهو الأقل سعرًا مقارنة بالمحلي الذي قفز سعره من “1,360” إلى “1,560” جنيهًا للجوال الكبير، فيما بلغ المستورد”10″ كيلو “250” جنيهًا وفقًا لإفادات التجار بالخرطوم.

وأشار رئيس الغرفة التجارية حسن عيسى إلى أن تسعيرة كنانة “1,560” جنيهًا للمحلي والمستورد”1,360″ جنيهًا، انعكس على المستورد بالزيادة وسعر كنانة هو المؤشر للسوق ، كما أنه لا توجد أسباب لوضع التسعيرة عالية في منتج محلي.

وقال تاجر سكر جملة بالسوق المركزي الحاج عيسى إن أسعار سكر الموسم الجديد من شركة كنانة في السوق أعلى من المستورد بنسبة”5%”، مشيرًا إلى أن كنانة وضعت زيادة أكثر من سعر السوق.

السوداني

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