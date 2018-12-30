شباب بلوزداد يدخل صراع خطف غربال المريخ

السودان اليوم :
أبدي نادي شباب بلوزداد الجزائري رغبته في التعاقد مع محمد عبد الرحمن مهاجم المريخ خلال التسجيلات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل ، وكان نادي مولوديه
الجزائر قد قدم عرضاً رسمياً لنادي المريخ يطلب فيه خدمات الغربال وحدد عرضه المالي بـ250 مليون دولار.
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