الخرطوم تشدد تطبيق القانون في مواجهة المتلاعبين بحصص الدقيق

أكدت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم على أهمية تفعيل وإصدار قوانين رادعة في مواجهة المخابز المتلاعبة بحصص الدقيق، في وقت كشفت فيه عن إنتاج مطاحن الدقيق لـ(100) الف جوال توزع لكافة الولايات يومياً.

وقال د. جعفر أحمد عبد الله وزير الصناعة والتجارة بالولاية أن الرقابة علي الدقيق تتطلب تعاون من المحليات والمعتمدين واللجان الشعبية لضبطها، مشيراً إلي إعداد تقارير بصورة يومية عن موقف إنسياب الدقيق للمخابز ، مبيناً أن العمل جارٍ لتوفير مخزون إستراتيجي من الدقيق لتفادي عمليات الشح في المستقبل .

وأكد عبد الله بحسب (smc) أن التعاونيات تُمثل المخرج والوسيلة لتخفيف العبء علي المواطنين من خلال البيع المباشر دون وسيط، مشيراً إلي أن الوسطاء والسماسرة يعتبرون أحد الأسباب الرئيسية في غلاء الأسعار.

وكانت الحكومة قد أكدت المضي قدماً في دعم الخبز وزيادة توزيع (100) ألف جوال يومياً وزيادة دعم ولاية الخرطوم من 43 ألف جوال إلى 50 ألف يومياً بجانب دعم الولايات ب(50) ألف جوال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)