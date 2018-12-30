مظاهرات حاشدة بولاية الجزيرة

اندلعت مظاهرات كبيرة في مدينة الهدى غرب الحصاحيصا بولاية الجزيرة السودانية. وتشهد الن السودانية مظاهرات حاشدة منذ نحو أسبوعين اعتراضا على سوء الأوضاع الاقتصادية. ولاية شمال كردفان بالأمس إلى الخروج في تتظاهرات احتجاجية اليوم الأحد. ودعت و احتلتقوات الأمن السودانية ميدان الحرية بوسط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالكامل ورصدت تجمعات متفرقة للمحتجين حول الشوارع القريبة من الميدان، وذلك قبل حوالي ساعة من انطلاقة الموكب المقرر له الواحدة ظهرًا

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