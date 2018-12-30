مدراء مستشفيات بالخرطوم يعلنون عدم تأثر الخدمات الطبية بأقسام الطوارئ والإصابات بالأحداث الأخيرة

تفقدت الفريق د. سعاد الكارب وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية يرافقها مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. يوسف تبن عدداً من المستشفيات بمدن الولاية الثلاث الكبرى (بحري، أم درمان والخرطوم). واطمأنت الوزيرة على سير العمل بمستشفيات (حاج الصافي، بحري التعليمي، أم درمان التعليمي ومستشفى التميز للإصابات) خاصة في أقسام الحوادث والطوارئ خلال الأحداث الأخيرة وانسياب الخدمة الطبية. وأكد مدراء المستشفيات عدم تأثر الخدمات الطبية خاصة أقسام الطوارئ والإصابات بالأحداث الأخيرة. ووجهت د. سعاد بضرورة استمرار وانسياب الخدمة الدوائية خاصة الأدوية المنقذة للحياة (العلاج المجاني) بأقسام الطوارئ وضمان عدم الانقطاع بحسب وكالة سونا ، مؤكدة أن الخدمة الطبية خدمة إنسانية تتطلب العمل تحت كل الظروف لخدمة المرضى. ووعدت الوزيرة بمعالجة جميع الإشكالات التي تواجه العمل بتلك المستشفيات من توفير المعينات الطبية والأجهزة المختلفة مع الجهات ذات الصلة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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