تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر * مصر: لن تتدخل في الشؤون الداخلية للسودان * الحكومة تزيد دعمها لجوال الدقيق لـ(600) جنيه وترفع نسبة الاستخلاص صحيفة الإنتباهة * الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في قتل المتظاهرين * رئيس الوزراء:” حكومة ما وفرت أكل ودواء يسووا بيها شنو” * الخرطوم تقر الاستخلاص لحماية الدقيق .. * ضبط”800″ كيلو جرام”هيروين” بالبحر الأحمر صحيفة الأخبار * الدعم السريع تفند تقارير أمريكية حول حرب اليمن * توقف حركة بيع العقارات بسبب الشيك المصرفي صحيفة مصادر * الوطني يكثف هجومه على الإعلام الخارجي وقناة الجزيرة ترد * الإصلاح الآن: سنعلن خلال اليوم قرار فض الشراكة مع الحكومة صحيفة التيار * والي كسلا يدعو للصبر والتضرع لرفع الأزمة الاقتصادية * ملثم يقتل سوريًا طعنًا بود مدني صحيفة آخر لحظة * معتز: ” الحكومة يسوو بيها شنو لو ما وفرت الأكل والدواء” * السعودية تضع شروطًا لصادر الثروة الحيوانية السودانية * والي كسلا: الرئيس والحكومة يسعون لرفاهية الشعب صحيفة السوداني * المركزي يكشف عن سياسته النقدية للعام الجديد * إيقاف الدفع النقدي للرسوم الحكومية * انطلاق مبادرة إيداع النقود بالمصارف اليوم * دعم إضافي لـ”الدقيق” وزيادات جديدة في أسعار السكر صحيفة الدار * اليوم النطق بالحكم في قضية طفلة البسابير * الدار ترصد أهم أحداث عام 2018 * النيابة تحيل المتهم بقتل زوجته بكافوري للطب النفسي * المحكمة تستمع للبروف بلدو بعد طلب المتهمة بقتل آمنة الشريف رؤية أبنائها الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2018م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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