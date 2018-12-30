مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر اليوم 30-12-2018 في الدوري الانجليزي

يحل ساوثهامبتون ضيفًا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، وذلك يوم الأحد 4 نوفمبر 2018 ميلاديًا، الموافق 26 صفر 1440 هجريًا.

حقق السيتزينس فوزًا مهمًا على حساب فريق فولهام، في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة، بهدفين دون رد، وفي الدوري يتصدر الفريق جدول الترتيب، بفارق الأهداف على الريدز الذي يحتل المركز الثاني، وسيدخل هذا اللقاء على أمل تحقيق تحقيق الفوز والحفاظ على الصدارة منفردًا .

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة

ساوثهامتون Vs مانشستر سيتي.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 20).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : سانت ميريز .

المعلق : يوسف سيف .

موعد المباراة :

5:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:15 مساءاً بتوقيت مصر .

4:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:15 مساءاً بتوقيت العراق .

4:15 مساءاً بتوقيت السودان .

5:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:15 مساءاً بتوقيت تونس .

3:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:15 مساءاً بتوقيت قطر.

2:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يستمر غياب كلاوديو برافو، ودانيلو وإيلكاي جوندوجان بداعي الإصابة، بالإضافة إلى فابيان ديلف، ولن يغيب أي لاعب عن مانشستر سيتي في اللقاء ضد ساوثهامبتون للإيقاف.

سيعتمد بيب جواريدولا على طريقته المعتاد عليها منذ انطللاقة الموسم، وسيستمر في الاعتماد على كيفين دي بروينه كأساسي بعد عودته من الإصابة، كذلك سيدفع بجون ستونز ونيكولاس أوتامندي في مركز قلب الدفاع.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بينجامين ميندي - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر

كيفن دي بروينه - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

سيفتقد ساوثهامبتون لخدمات متوسط ميدانه بيير-إيميل هويبيرج بسبب الإصابة، بالإضافة إلى المهاجم تشارلي أوستن، بينما لن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب بسبب الإيقاف

وسيدفع المدرب مارك هيوز بالمهاجم مانولو جابياديني بدلًُا من تشارلي أوستن المصاب، بالإضافة إلى الاعتماد على الثنائي ويسلي هويدت وجاك ستيفنز في الخط الدفاعي، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي

التشكيل | 3-4-3

ألكس مكارثي

ريان برتراند - ويسلي هويدت - جاك ستيفنز - سيدريك سواريس

ناثان ريدموند - ماريو ليمينا - أوريول روميو - محمد اليونسي

داني إينجس - مانولو جابياديني