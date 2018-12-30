اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم الاحد 30 ديسمبر 2018م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم الاحد 30 ديسمبر 2018م من جميع الصحف الورقية السودانية .

الملاعب

الهلال العاصمي يستضيف الشرطة القضارف مساء اليوم باستاد الهلال ضمن المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز

ودهاشم سنار يختتم تدريباته لمواجهة الرابطة كوستي

ثلاثة مواجهات بافتتاح الاسبوع الرابع لدوري الوسيط : المجموعة الأولى :

مريخ نيالا يستضيف النضال النهود

اهلي مدني يستضيف النهضة ربك

المجموعة الثانية : الميرغني كسلا يستضيف مريخ بورتسودان

رسمياً : هيثم مصطفى مدرباً للأمل عطبرة

بعثة الهلال الأبيض تغادر الى مروي لمقابلة الأهلي مروي

صحيفة الصدى :

بالأدلة والمستندات. ..إتحاد شداد خدع الفيفا بدوري السيدات لحصد الدولارات

المريخ يستأنف تحضيراته الثلاثاء إستعداداً لهلال التبلدي.

الرباعي يواصل الاستشفاء بالإمارات

الهلال يستضيف الشرطة القضارف في مواجهة شرسه الليلة

صحيفة الزعيم :

سومانا يفجر أزمة جديدة ووكيله يطالب بمستحقاته

مدرب الحارس المصري طارق سليمان يحذر المريخ من المولودية ….يطالب المدرب بمشاهدة أشرطة حديثة للفريق الجزائري

الأحمر يخضع للراحة ثلاثة أيام. …خطة فنية خاصة لمواجهة هلال الرمال والزعيم تكشف تفاصيل تدشين قناة النادي

خيري يكشف عن انفراج كبير في موقف الإصابات

فرقة شباب المريخ تبدأ الإعداد اليوم. ..والزولفاني يتابع.

صحيفة قوون :

الهلال يتأهب لفك الارتباط مع شرطة

جمال سالم يعود من اوغندابالأربعاء ويلحق برحلة بورتسودان للانضمام للفرقة الزرقاء

صحيفة رواندية تحذرموكورا من الهلال.. والبرنس يدشن مشواره أمس مع فهود الشمال

المريخ يطوي صحفة موردة أم درمان ويفتح ملف شيكان

محسن سيد ينفى الهروب من مباراة المريخ ويتعهد بالثأر ويقود الموردة أمام الأهلي

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