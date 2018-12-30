اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 30 ديسمبر 2018م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاحد 30 ديسمبر 2018م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

أخبار اليوم:

* بنك السودان المركزي يكشف عن سياساته للعام 2019

* مساعد وزير الخارجية المصري: مصر مستهدفة كما السودان ودول عربية أخرى بمؤامرات أكبر مما يتخيله البشر

* أصحاب العمل يدشنون مبادرة (إيداع ) بسوق ليبيا

* الجبهة الثورية تقرر سحب صلاحيات الصادق المهدي

الوطن:

* زيادة الدعم لجوال الدقيق إلى (600) جنيه

* الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في حوادث قتل متظاهرين بالسودان

* إستئناف جزئي للدراسة وتخفيض ساعات حظر التجوال بالشمالية

آخر لحظة:

* معتز: ” الحكومة يسوو بيها شنو لو ما وفرت الأكل والدواء”

* السعودية تضع شروطًا لصادر الثروة الحيوانية السودانية

* والي كسلا: الرئيس والحكومة يسعون لرفاهية الشعب

* إجراءات قانونية ضد منتحلي صفحة رئيس الوزراء

* الجبهة الثورية تقرر سحب صلاحيات المهدي

* إنطلاق مبادرة”إيداع النقود” بالمصارف اليوم

التيار:

* والي كسلا يدعو للصبر والتضرع لرفع الأزمة الاقتصادية

* ملثم يقتل سوريًا طعنًا بود مدني

* شاب يطعن شخصين في كوستي

* هكرز يخترق حساب رئيس الوزراء على “فيسبوك”

* مصر: لن نتدخل في الشؤون الداخلية للسودان

السوداني:

* المركزي يكشف عن سياسته النقدية للعام الجديد

* إيقاف الدفع النقدي للرسوم الحكومية

* إنطلاق مبادرة إيداع النقود بالمصارف اليوم

* دعم إضافي لـ”الدقيق” وزيادات جديدة في أسعار السكر

* مصر: لن نتدخل في الشؤون الداخلية للسودان

* الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في قتل المتظاهرين

الإنتباهة:

* رئيس الوزراء:” حكومة ما وفرت أكل ودواء يسووا بيها شنو”

* ضبط”800″ كيلو جرام”هيروين” بالبحر الأحمر

* إعتماد دولار الدواء بسعر “47” جنيه

* إستقالة عضو بهيئة علماء السودان بسبب تصريحات رئيس الهيئة بشأن الاحتجاجات

الأخبار:

* الدعم السريع تفند تقارير أمريكية حول حرب اليمن

* توقف حركة بيع العقارات بسبب الشيك المصرفي

* الصوارمي لـ”الأخبار”: الدعم السريع بريئة من تجنيد أطفال في حرب اليمن

* مذكرة تفاهم لتسعير وتوفير الدواء

* والي كسلا: معاناة المواطن مع المعيشة ابتلاءات تحتاج للصبر والتضرع

الصيحة:

* إتفاق بين مجلس الأدوية والمستوردين يخفض سعر الدواء بنسبة”31%” لأصناف و”70%” لأخرى

* المالية تقر زيادة جديدة لدعم جوال الدقيق تقفز به من “450 جنيه إلى”600″ جنيه

* المعدنون: سفارتنا بالقاهرة أكّدت عدم تسلمها أي معدات من السلطات المصرية

* مقتل وجرح”56” شخصأ في إشتباكات عشائرية بولاية البحيرات بدولة الجنوب

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