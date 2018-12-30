مقتل سوري بود مدني طعناً

كشف مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء شرطة إبراهيم محمد المدني ، عن تفاصيل صادمة لجريمة قتل في تمام الساعة السادسة من صباح السبت ، لسوري يعمل في إحدى كافتريات سوق ود مدني يبلغ من العمر ستة عشر عاماً .
وكان القتيل حضر للعمل قبل عشرة أيام مع سوري آخر يملك الكافتيريا ،مع العلم أن السوري مالك الكافتيريا لديه العديد من البلاغات شاكياً ومتهماً ، وأضاف المدني أن مالك الكافتيريا أفاد بأن مرتكب الجريمة كان ملثماً وقام بطعن القتيل ستة طعنات ، وتم تقييد بلاغ بالقسم الأوسط بود مدني وتشريح الجثمان ، اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم الجثمان بحسب صحيفة التيار ، وقال إن الشرطة بدأت تحرياتها لجمع المعلومات وفك طلاسم الجريمة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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