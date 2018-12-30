عبد الواحد نور: سنطبع العلاقات مع إسرائيل حال وصولنا إلى السلطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قلل رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، من الاتهامات التي أطلقتها الحكومة و”محاولاتها خداع الشعب السوداني” على حد قوله.

واعتبر نور في “بث مباشر” على الفيس بوك عصر (السبت)، أن الشعب السوداني “تفتيحة” ولن ينغش لأصحاب “الكرفتات”.

وأعلن عن تطبيع حركته لعلاقاتها مع إسرائيل حال وصولها إلى السلطة، في وقت نفى تلقيه أي دعم من “الكيان الصهيوني” وتابع “لو الحكومة الإسرائيلية كان بتدعمني، نظام الإنقاذ ده ما كان بياخد يومين”.

وأكد أنهم أقوياء في طرح قضيتهم العادلة متهماً حكومة الخرطوم بإدارة حوار سري مع إسرائيل وأنها طلب دعماً لذلك.

وأشار نور إلى أنه عندما زار إسرائيل زارها لمعرفة أحوال السودانيين هناك مثلما يزور السودانيين في كل الدول التي لجأوا إليها.

وأرسل رئيس حركة جيش تحرير السودان نداءً إلى الشعب السوداني بالوحدة والعمل على إسقاط الحكومة وتكوين حكومة انتقالية تعمل على تقريب المسافات التي باعدتها الحكومة الحالية.

وأعلن عن مبادرة لتوحيد جميع الكيانات المعارضة التي تريد التغيير للتفكير حول مستقبل السودان.

وأعلنت الحكومة السودانية أمس الجمعة، عن ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلية بالدروشاب تتبع لعبد الواحد محمد نور بحوزتها أسلحة وذخائر وعبوات مصنعة محليًا وأسلحة بيضاء ومخططات معدة لاستهداف ونهب مناطق ومحال تجارية بالخرطوم.

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