شاهد / عضو في هيئة علماء السودان يعلن استقالته بسبب المظاهرات

أعلن عضو هيئة علماء السودان، الشيخ الدكتور محمد عثمان، استقالته من الهيئة، احتجاجاً على تصريحات رئيسها حول المظاهرات.

وقال الدكتور محمد عثمان، في صفحته على موقع “فيسبوك”: إن تصريحات رئيس الهيئة بشأن المتظاهرين لا تمثلني، لذا أعلن استقالتي من عضويتها.

وأظهر عثمان وهو طبيب ومقدم برنامج “فتاوى” بقناة الشروق الفضائية، مواقف داعمة للحراك الشعبي في السودان، وحذّر من قتل المتظاهرين، ودعا القوات الأمنية لعدم إطلاق الرصاص على المحتجين.

وكان رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح، قد صرّح لقناة الشرق التي تبث من تركيا، بأنه في حال كان بين المتظاهرين مسلحين فمن حق قوات الأمن أن تتصرف تجاههم.

المصدر: الأحداث نيوز اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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