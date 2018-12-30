بعد 10 ايّام من اندلاعها .. تعرف على الوضع في الخرطوم وبقية المدن السودانية خلال الساعات الماضية عشية دعوات للتظاهر

وكالات / شهدت المدن السودانية حالة من الهدوء الحذر ، أمس، بعد عشرة أيام من التظاهرات المستمرّة، وفيما لا تزال قوى الأمن تكثف انتشارها في أماكن التجمعات والميادين في العاصمة والولايات، تجدّدت دعوات الخروج للتظاهر في موكب جديد غداً الاثنين، في وقت اعلنت الحكومة عن ضبطها لخلية تخريبية تتبع لزعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى موكب جديد غداً الاثنين، بالتزامن مع ليلة إعلان استقلال البلاد الذي يصادف بعد غدٍ الثلاثاء. وأعلن أنّ الموكب سيتحرك من دوار القندول بقلب الخرطوم باتجاه القصر الجمهوري لتسليمه مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

ودعت “منسقية الانتفاضة السودانية” وهي جسم جديد مكون من ناشطين وعدة أحزاب معارضة، إلى مواصلة التظاهر اليومي والإقبال بكثافة على مسيرة الاثنين.

السلطات استبقت الدعوة الجديدة للتظاهر بتعزيز وجودها الأمني في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان، حسب ناشطين.

وبث ناشطون تسجيلا مصورا قالوا إنه لحشود عسكرية للقوات السودانية وهي تتوجه إلى العاصمة تحسبا لتجدد المظاهرات ضد الحكومة تمت الدعوة إليها السبت ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل من مصدر مستقل.

وأعلنت أجهزة الأمن في الخرطوم اعتقال مجموعة ثانية مسلحة تابعة لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد المتمردة في إقليم دارفور.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام مأمون حسن إن المعتقلين كانوا يسعون للقيام بـ”أعمال تخريب” وكذلك “تنفيذ اغتيالات لأشخاص محددين بين المتظاهرين” حسب ما نقلت مصادر محلية عن مسؤولين أمنيين.

وقال الوزير السوداني إن هذه الخلايا “لا تعمل منفردة ولديها تنسيق تام مع أحزاب” لم يسمها.

غير أن الحركة وقوى سياسية معارضة سارعت لنفي تلك الاتهامات.

وتأتي دعوة تجمع المهنيين الثانية للتظاهر، بعد احتجاجات نظمها التجمع في 25 كانون الثاني/ديسمبر الجاري في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الوضع في السودان، ودعا أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى ضبط النفس فيما دعا إلى “إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف”.