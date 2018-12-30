القبض على فتاة فاتنة في امدرمان تستغل أنوثتها للإيقاع بضحاياها من الرجال (تفاصيل )

القت قوات الشرطة في أم درمان على فتاة ضمن مكون عصابي تقوم باستدراج الضحايا من خلال استغلال جمالها الفاتن بغرض السرقة .

وتفصيلا ، تقدم طبيب يقيم الخرطوم ببلاغ إلى شرطة الأوسط بأم درمان أفاد في بلاغه بأنه يبلغ من العمر 32 عاماً وأن هنالك متهمين بإرشاده سرقوا منه عدد اثنين جهاز موبايل ومبلغ ألفين وخمسمائة جنيهاً وذلك بمنطقة زرائب الحطب بالعباسية قيمة المسروقات 17 ألف وخمسمائة وبعد اتخاذ الشرطة للإجراءات الفنية اللازمة واستجواب الطبيب أفاد بأنه كان برفقة فتاة حوالي الساعة التاسعة مساء بمنطقة الزرائب.

وقام ثلاثة أشخاص بمداهمته وأدعوا أنهم رجال شرطه و قاموا بتفتيش العربة بحسب صحيفة الدار واستولوا على المسروقات واتضح بأن الفتاة باهرة الجمال تستغل أنوثتها في استدراج ضحاياها إلى منطقة الزرائب بالعباسية ويقوم المتهمون بسرقتهم باشتراكهم مع الفتاة وتمكنت الشرطة من القبض على الفتاة ومتهمين اعترفوا بارتكاب جريمتهم واستغلال ضحاياهم .