ارتفاع قيمة الجنيه السوداني مقابل سعر الدولار وبقية اسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الاحد 30 ديسمبر 2018م في السوق السوداء بالسودان (نقدا وشيكات)

سجل الجنيه السوداني في افتتاح تعاملات اليوم الاحد، ارتفاعا قياسيا ، مقابل اسعار العملات الاجنبية في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازي وسط الخرطوم .

ووفق بيانات موقع اخبار السودان تراجع سعر صرف الدولار الامريكي عن طريق التعاملات النقدية ليبلغ متوسط سعر صرفه صباح اليوم 55 جنيه فيما بلغ اعلى سعر صرف له 56 جنيه وتراجع سعر متوسط صرف العملة الامريكية عن طريق التحويلات البنكية الى 66 جنيها.

وأوضح اقتصاديون لموقع اخبار السودان أن تراجع اسعار العملات الاجنبية ازاء الحديث عن وديعة مالية للبنك المركزي تقدر بمليارين دولار، وبعد تصريح الحكومة السوداني بنيتها ضخ 20 مليون درهم يوميا الى السوق وبيعها كمية من الذهب للتجار محليا لمعاجلة ازمة تدهور الجنيه السوداني اضافة الى ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب اثر نهاية العام وتراجع طلب المستوردين .

تنوية هام : ننوه ان سعر الدولار بجانب العملات المهمة كالريال السعودي والدرهم الاماراتي غير مستقر ويشهد تذبذباً في سعر الصرف للشراء والبيع وفق العرض والطلب بجانب مضاربات لتجار السوق السوداء لذا ننصح بعدم الاعتماد على تاجر واحد اثناء التداول

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 30\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 55.00 جنيه الريال السعودي 14.40جنيها الدرهم الاماراتي 16.50جنيها اليورو 62جنيه الجنيه الاسترليني 70جنيه الجنية المصري 3.10 جنيه الريال القطري 14.65 جنيه

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متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاحد 30\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير