رئيس حركة تحرير السودان “عبد الواحد نور” يعلق بشأن الاحتجاجات ودعم إسرائيل له.. شاهد ماذا قال ؟

تحدث رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، حول الاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا .

وهاجم عبد الواحد نور، الحكومة السودانية متهمها بأنها تحاول خداع المواطنين من خلال بث الشائعات حسب ما وصفه امس السبت في بث مباشر على فيس بوك .

وقال عبد الواحد نور، أن الشعب السوداني “تفتيحة” ولن ينغش لأصحاب “الكرفتات” مشيرًا الى أنهم أقوياء في طرح قضيتهم العادلة .

وحول علاقته بالكيان الصهيوني الاسرائيلي، أعلن عن تطبيع حركته لعلاقاتها مع إسرائيل حال وصولها إلى السلطة كما نفى تلقيه دعم حاليًا مبررًا انه “لو الحكومة الإسرائيلية كان بتدعمني، نظام الإنقاذ ده ما كان بياخد يومين”.

وأتهم عبدالواحد نور، الخرطوم بالتطبيع مع اسرائيل من خلال إدارة حوار سري مشيرًا الى انها طلبت دعمًا .

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش، قد اعلن في وقت سابق تورط خلية تتبع لحركة عبد الواحد تم تجنيدها بواسطة الموساد في أعمال التخريب التي انتظمت عدداً من المدن .

وحول الاحتجاجات، أرسل نداءً إلى الشعب السوداني بالوحدة والعمل على إسقاط الحكومة وتكوين حكومة انتقالية تعمل على تقريب المسافات التي باعدتها الحكومة الحالية.

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