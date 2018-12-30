عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 30 ديسمبر 2018م و اهم الاخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح

اخبار السودان ينشر أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح هذا اليوم الاحد 30 ديسمبر 2018م و اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .

واليكم ابرز تلك الاخبار المنشورة محليا اليوم , يمكنك زيارة كل خبر ومعرفة تفاصيله بالنقر على العنوان \

عناوين سياسية :

عناوين اقتصادية :