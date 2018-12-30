بماذا وصف الصحفي “عزمي عبدالرازق” الإعلامي “الطاهر حسن التوم” في حال البلد

وصف الكاتب الصحفي “عزمي عبدالرازق”، الإعلامي “الطاهر حسن التوم”، بضعف قدراته خلال تقديمه لبرنامجه “حال البلد” مساء يوم السبت، وقال “عزمي” بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”:

أول مرة أشاهد الطاهر حسن التوم وهو يقدم قراءة سياسية لحال البلد دون أن يكون ثمة ضيوف بجواره يغطون على الضعف البائن في قدراته، أراد الطاهر أن ينتقد الهبة الأخير بمحاولة تجيرها سياسياً، ودور الأسافير في تدفق المعلومات، وحاول الانحياز للحكومة دون أن يظهر نفسه منحازاً لها، فانحاز أكثر بصورة فاضحة جداً.

مضيفاً: ما لاحظته أن الطاهر يعاني من مشكلة في التفكير بصوت مسموع، وتقديم خطاب مرتجل مقنع مؤثر، وهى موهبة نادرة الوفرة، وكان أكثر مافي حلقة اليوم ربكة أن الرجل قدم فاصلاً انفعالياً لم يتسق بالمرة مع تعابير وجهه، فسقط الانفعال في جهة وسقطت تعابير وجهه في جهة أخرى، مما أدخل المخرج، وهذا متأكد منها في حرج كبير.

وكان الإعلامي” الطاهر التوم” قد تعرض لهجوم واسع بمواقع التواصل الإجتماعي، لموقف قناته الضعيف تجاه تغطية التظاهرات الأخيرة، بحسب “إعتقادهم”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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