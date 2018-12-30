رئيس الوزراء السوداني: توقفت عن استخدام فيسبوك منذ 9 ديسمبر

اوضح مكتب رئيس الوزراء معتز موسى ، أن رئيس الوزراء لم يرسل اي منشور عبر الفيسبوك منذ 9 ديسمبر ، وانه اوقف استخدام الفيسبوك منذ أن لاحظ أن عددا من الحسابات المزيفة تنشر باسمه علي الفيسبوك.
هذا وقد شرع المكتب في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يقومون بذلك.
الخرطوم 29 – 12 – 2018 ( سونا )
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