رئيس الوزراء السوداني: توقفت عن استخدام فيسبوك منذ 9 ديسمبر

اوضح مكتب رئيس الوزراء معتز موسى ، أن رئيس الوزراء لم يرسل اي منشور عبر الفيسبوك منذ 9 ديسمبر ، وانه اوقف استخدام الفيسبوك منذ أن لاحظ أن عددا من الحسابات المزيفة تنشر باسمه علي الفيسبوك.

هذا وقد شرع المكتب في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يقومون بذلك.

الخرطوم 29 – 12 – 2018 ( سونا )

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