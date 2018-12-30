بالفيديو .. زفة لعرسان سودانيين بالهتافات الوطنية

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعرسان يزفون بالهتافات الوطنية. وبحسب مشاهدات محررة كوش نيوز، وصف رواد التواصل الاجتماعي العريس بالثائر الشجاع وقالوا حتى أعراسنا وزفتها أصبحت بلحن الثورة. الخرطوم (كوش نيوز)

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