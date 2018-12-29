هبطت بمطار الخرطوم الدولي الطائرة IL-76، تحمل على متنها 32 طنًا من دقيق الخبز، مساهمة من فاعل خير مقرب من الرئيس البشير ، لحل أزمة الخبز التي يعاني منها السودان .

ووصلت الطائرة مساء اليوم السبت 29/12/2018، واستقبلت بترحيب كبير من جانب المسؤولين السودانيين.

وكان قد استقبل مطار الخرطوم الخميس الماضي، من فاعل الخير عينه طائرة تحمل 30طنا من دقيق الخبز . وتشهد عدد من مدن السودان منذ مطلع الاسبوع الماضي احتجاجات شعبية ، منددة بإرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ، وندرة الخبز والوقود . ويعاني السودان منذ فترة من أزمة في الوقود ودقيق الخبز وتدني في العمله المحلية مقابل العملات الأجنبية وشح في السيولة النقدية .

كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة مساعدات تحمل 32 طن من دقيق الخبز إلى مطار الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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