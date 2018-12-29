حاز الممثل الكوميدي محمد الادنداني شهرة واسعة على مستوى مصر بفضل مشاركاته المتعددة في المسرح الكوميدي المصري حيث وقف بجانب كبار نجوم المسرح الكوميدي المصري و أبرزهم النجم الكوميدي الكبير محمد نجم الذي ظهر معه في أغلب مسرحياته مثل (عش المجانين).

الممثل المصري ذو الملامح السودانية بسمرته ولكنته النوبية كان يؤدي باقتدار كبير أدوار البواب والعامل المنزلي وهي شخصية كان يتجاوز بها دور الكومبارس مشاركاً أبطال العمل من النجومية حتي أصبح من أشهر الشخصيات التي ارتبطت بالشخصية السودانية في المسرح المصري بسمرتها وأزيائها.

وعلى الرغم من السيرة الذاتية التي دونت في المواقع الإلكترونية المصرية التي تؤكد بأنه ممثل مصري إلا أن شخصيته كسوداني كانت حاضرة في المسرحيات الجماهيرية ومن ذلك الارتجال الضاحك الذي قدمه الكوميدي محمد نجم في مسرحية أولاد دراكولا الذي كان الدنداني أحد أبطالها أثناء مكالمة هاتفية في أحد المشاهد.

المشهد الكوميدي استدعى فيه الممثل محمد نجم الجنسية السودانية التي ارتبطت بالادنداني وذلك عندما رد على المكالمة التي كان طرفها محمد نجم الذي قال له:(من فضلك السودان تطلع من الخط) لينفجر الجمهور من الضحك ويواصل قوله : (امدرمان سيبينا شوية ) وينهى المكالمة ساخراً وهو يقول له

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الممثل المصري محمد نجم يطلب من السودان (الخروج من الخط) ويقول :(أم درمان سيبينا شوية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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