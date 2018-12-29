عبد الواحد نور: حكومة البشير تسعى لحوار مع إسرائيل

قال رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، عبد الواحد محمد نور، إن الحكومة السودانية تسعى لحوار سري مع إسرائيل وطلبت دعما لذلك.

وردا على اتهامات الحكومة لحركته بالتخطيط لأعمال تخريبية مصاحبة للاحتجاجات في البلاد، قال: "هذه محاولات لخداع الشعب السوداني".

وأضاف في بث مباشر من مقر إقامته بفرنسا، اليوم السبت، أن الشعب السوداني واعي، "ولن ينغش لأصحاب الكرفتات"، في إشارة منه إلى المسؤولين في الحكومة.

ونفى عبد الواحد تلقيه أي دعم من إسرائيل، وتابع: "لو وجدت دعما من إسرائيل لسقط النظام في يومين".

ودعا الشعب السوداني للعمل على إسقاط النظام بالاحتجاجات السلمية وتكوين حكومة انتقالية تعمل على تقريب وجهات النظر بين كل الكيانات السياسية في البلاد.

وأعلن رئيس حركة السودان، عن مبادرة لتوحيد جميع الكيانات المعارضة التي تريد التغيير من أجل مستقبل السودان.