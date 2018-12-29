موسي: لم اكتب منشورا عبر "الفيس بوك" منذ 9 ديسمبر

نفي مكتب رئيس الوزراء معتز موسى، بان رئيس الوزراء لم يكتب او يرسل أي منشور عبر الفيسبوك منذ 9 ديسمبر، وانه أوقف استخدام الفيسبوك منذ أن لاحظ أن عددا من الحسابات المزيفة تنشر باسمه علي الفيسبوك.

وأفادت تقارير صحفية أن المكتب سيتاخذ اجراءات قانونية صارمة ضد من يقومون بذلك.