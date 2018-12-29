نفي مكتب رئيس الوزراء معتز موسى، بان رئيس الوزراء لم يكتب او يرسل أي منشور عبر الفيسبوك منذ 9 ديسمبر، وانه أوقف استخدام الفيسبوك منذ أن لاحظ أن عددا من الحسابات المزيفة تنشر باسمه علي الفيسبوك.
وأفادت تقارير صحفية أن المكتب سيتاخذ اجراءات قانونية صارمة ضد من يقومون بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر موسي: لم اكتب منشورا عبر "الفيس بوك" منذ 9 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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