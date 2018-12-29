عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م

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الشرطة: فض تجمعات متفرقة في الخرطوم وضبط خلية صنعت 47 عبوة حارقة.

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أول تصريحات لوزير الخارجية السعودي الجديد عن مقتل خاشقجي .

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خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بتجنب تصاعد العنف في السودان

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