الشرطة تحقق في مقتل طالب جامعة الخرطوم بعد العثور عليه مقتولا

تحقق الشرطة في ملابسات مقتل طالب بكلية الآداب جامعة الخرطوم في ظروف غامضة، عثرت عليه غريقاً قبالة شاطئ النيل بالكلاكلة جنوب الخرطوم .
وكشف مصدر أن الطالب كانت قد فقدته أسرته وأبلغت عنه الشرطة ليتم العثور عليه بواسطة شرطة الدفاع المدني وتم إبلاغ الأسرة التي رفضت استلام الجثة بعد أن اشتبهت في تعرض ابنها للضرب حيث تم إحالة الجثة إلى مشرحة الأكاديمي بامتداد الدرجة الثالثة ، وأوضح المصدر أن المشرحة سلمت الجثة إلى ذويها فيما تولت الشرطة التحقيق لكشف ملابسات الحادثة .
من جهة أخرى ، أكد مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. هشام زين العابدين أن جثمان الشاب (ع ،أ 23) عاماً الذي أدخل إلى مشرحة المستشفى الأكاديمي تم تشريحه بوجود والده وأسرته وأثبت التشريح أن الجثة خالية من أي إصابات جنائية بحسب صحيفة المجهر وعلامات الغرق واضحة على الجثة ، لافتاً إلى تشريح الجثة بواسطة (2) من اختصاصي الطب العدلي .
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