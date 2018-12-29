بالارقام اسعار الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م خلال منتصف التعاملات في السوق السوداء بالسودان (نقدا وشيكات)

تراجعت اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني خلال منتصف تعاملات السوق الموازي اليوم السبت.

تنوية هام : ننوه ان سعر الدولار بجانب العملات المهمة كالريال السعودي والدرهم الاماراتي غير مستقر ويشهد تذبذباً في سعر الصرف للشراء والبيع وفق العرض والطلب بجانب مضاربات لتجار السوق السوداء لذا ننصح بعدم الاعتماد على تاجر واحد اثناء التداول

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 29\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 55.90 جنيه الريال السعودي 14.70جنيها الدرهم الاماراتي 16.90جنيها اليورو 63جنيه الجنيه الاسترليني 70جنيه الجنية المصري 3.10 جنيه الريال القطري 14.95 جنيه

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متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 29\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير