عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة السبت 29 ديسمبر 2018م

أخبار اليوم:

*جهاز الأمن: ضبط خلية لحركة عبد الواحد بالدروشاب تستهدف عمارة الذهب ومول الواحة

*الناطق باسم الحكومة يعقد مؤتمراً منتصف الليل ويكشف تفاصيل جديدة عن ضبط خلية الدروشاب .

*الشرطة: فض تجمعات متفرقة في الخرطوم وضبط خلية صنعت 47 عبوة حارقة.*

* قراءة تحليلية لـ«اخبار اليوم» حول احداث التظاهرات والاحتجاجات .

*أول تصريحات لوزير الخارجية السعودي الجديد عن سفير السودان لدى أستراليا ينفي تقديم استقالته.

الوطن:

*احتواء احتجاجات “الجمعة” والمعارضة تتواضع على “التنسيق”

*رئيس الوزراء: نتأسف لسقوط قتلى والقانون سيأخذ مجراه

*خبراء بالأمم المتحدة يطالبون بتجنب تصاعد العنف في السودان

*موازنة البرامج .. تحديات التنفيذ وخفض التضخم والأسعار

الانتباهة:

*رئيس الوزراء: نتأسف لسقوط قتلى

*عصام أحمد البشير لـ”الحكومة”: “الحذر الحذر من إراقة الدماء”

*الوزير المستقيل لـ”الانتباهة”: التحرير أفقر الشعب والمدرسة الاقتصادية فاشلة

*دعوة أممية إلى عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين

*الشرطة: ضبط خلية مصنعة للقنابل الحارقة

*علي الحاج يغادر إلى ألمانيا والإصلاح الآن يدرس الانسحاب من الحكومة

التيار:

*رئيس الوزراء يتأسف لسقوط قتلى في التظاهرات

*مبادرة جديدة من رجال الأعمال لفك ضائقة السيولة

*سفير السودان بأستراليا ينفي تركه الخدمة

*حاتم الوسيلة: توجيهات عليا بإجراء تحقيقات حول الأحداث

*حالة نادرة..سيدة في عمر”65″ تنجب طفلاً

*أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد على مقتل خاشقجي

المجهر السياسي:

*المؤتمر الشعبي يدعو لتماسك الوطن والابتعاد عن التخريب

*جهاز الأمن يضبط خلية تابعة لـ”عبد الواحد محمد نور” بالدروشاب

*تفاصيل العثور على طالب بجامعة الخرطوم غريقًا بعد يومين من فقدانه

*الأمن: محاكمات مرتقبة للمتهمين بالتخريب في الاحتجاجات

*مصفاة الأبيض توفر”30%” من المواد البترولية

*اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني”عمر الدقير”

السوداني:

*“الأمن”: ضبط خلية لـ”عبد الواحد” تخطط لاغتيالات ونهب”عمارة الذهب ومول الواحة”

*مصرع وإصابة”14″ سائحًا جراء تفجير حافلة بمصر

*“العمل” تعتزم مراجعة مكاتب الاستقدام والهجرة

*نهر النيل: ضبط أكثر من”200″ متهم بأعمال التخريب بينهم أجانب

*حكومة الجزيرة: زيارة البشير للولاية أخرست الألسن

*سفير السودان لدى أستراليا ينفي تقديم استقالته

الصيحة:

*التفاصيل الكاملة حول توقيف خلية لحركة عبد الواحد بالدورشاب

*وزير الدولة بالإعلام: الخلية كانت تخطط لعمليات اغتيال وسط المتظاهرين

*بدء تجمع قوات المعارضة بقيادة مشار بولاية لول بدولة الجنوب

*عصام البشير يطالب بتوقيع أشد العقوبات على المتلاعبين بقوت المواطنين

*صحة الخرطوم: لا توجد إصابات حرجة خلال الاحتجاجات