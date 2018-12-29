احتجاجات السودان : توقيف 200 شخص بينهم أجانب في ولاية نهر النيل بتهمة الحرق والتخريب

الأناضول: أعلن حاكم ولاية نهر النيل شمالي السودان، حاتم الوسيلة، توقيف ما يفوق 200 متهم بينهم أجانب في عمليات “حرق وتخريب” بالولاية، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع.

جاء ذلك في تصريحات للوسيلة، الجمعة، نقلتها قناة الشروق (مقربة من الحكومة)، دون الحديث عن عدد الموقوفين إجمالًا في الولايات المختلفة.

وأكد الوسيلة “تورط أجانب (لم يحدد أعدادهم وجنسياتهم) في الأحداث الأخيرة، بجانب ضلوع منسوبين لحركات متمردة من إقليم دارفور غربي البلاد، وناشطين سياسيين من قوى حزبية داخلية معارضة”، دون تفصيل.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة السودانية، الجمعة، “ضبط 5 أشخاص بالخرطوم وبحوزتهم عدد 47 قنبلة حارقة (ملوتوف)”، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهمين “أقروا في أقوالهم بأنهم يقومون بإعداد وتجهيز القنابل الحارقة، بهدف استخدامها أثناء التظاهرات أو قبلها لزعزعة الأمن والاستقرار”.

الجدير بالذكر، كانت قد تجددت المظاهرات الاحتجاجية امس الجمعة في عدد من أحياء الخرطوم، تنديدا بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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