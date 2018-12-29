سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م في البنك المركزي

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق في بنك السودان المركزي . اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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