اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م من جميع الصحف الورقية السودانية .

الملاعب

مؤتمر صحفي لتوزيع حوافز للمنتخبين الأول والاولمبي يوم الاحد المقبل

الدوري الممتاز المجموعة الاولى : المريخ العاصمي يفوز على الموردة العاصمي بستة اهداف مقابل هدفين

الهلال السوداني يواجه موكورا الرواندي في دور الستة عشر مكرر من بطولة الكونفدرالية

الهلال يختتم تدريباته لمواجهة الشرطة القضارف مساء الأحد

مدرب الشرطة محمد الطيب : نطمح لتقديم مستوى مميز امام الهلال

صحيفة قوون:

* قرعة الكونفدرالية تبتسم للفرقة الزرقاء

* الأزرق ينازل موكورا الرواندي أيام 11 و12 و13 يناير بالجوهرة الزرقاء و18 و19 و20 بكيجالي

* الزعفوري يرحب بمواجهة قاهر هلال شيكان.. وفرانسيس يتحدى ويؤكد إسقاط بطل السودان

* المريخ يكتسح القراقير بنصف دستة

* احتجاج هلالي كبير على دعم حكومة ولاية الخرطوم للمريخ بمليار ونصف

صحيفة الصدى:

* المريخ يُمتع.. يُبدع ويقهر الموردة بالستة ويتصدر

* العرفاوي: عالجنا مشكلة الفرص المهدرة فانهمرت الأهداف على شباك الهلب

* رباعي الأحمر في الإمارات ينتظر نتائج الرنين المغنطيسي اليوم.. ومهمة سهلة للهلال في الكونفدرالية

* مجلس المريخ يعقد اجتماعاً حاسماً بخصوص الانتخابات والنظام الأساسي

الزعيم ::-

المريخ يكسب ديربي أم درمان بستة اقوان

العرفاوي : نجحنا في استثمار الفرص. ….عودة الهجوم للتسجيل أكبر المكاسب وهذه فلسفتنا للمداورة في الحراسة

رمضان يتصدر قائمة الهدافين. ….أمير ينال النجومية. …وجار النبي يتسلم نتائج فحوصات الرباعي ويبدأ العلاج

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