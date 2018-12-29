زوج بولاية الخرطوم يلقي زوجته من بلكونة الشقة

اقدم زوج بولاية الخرطوم على القاء زوجته من بلكونة الشقة التى يسكنهما مدعيا انتحار المجني عليها غير ان التحريات اظهرت ارتكابه الجريمة بعد مشاجرة بينهما .

وتفصيلا , حددت محكمة جنايات الشمالي بأم درمان جلسة بعد غدا الاثنين 31/12/2018 للحكم في مواجهة الزوج المتهم برمي زوجته من بلكونة الشقة التي يقيمان بها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بوجود زوجة ملقاة أسفل الشقة التي تقيم بها الزوجة وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الزوج الذي حاول ادعاء انتحار الزوجة إلا أن الشرطة داهمته بالتحريات التي جعلته يعترف بحدوث مشاجرة بينهما لتقوم الشرطة بتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي استمعت للمتحري الملازم أول شرطة خضر ابراهيم الذي قدم يومية التحري ومستندات الاتهام لتتم مناقشته بواسطة ممثلة الاتهام الأستاذة ناهد خاطر وممثل الدفاع الأستاذ صديق كدودة .

كما استجوبت المحكمة بحسب صحيفة الدار المتهم الذي أنكر ارتكابه الجريمة وأقر بحدوث مشاجرة وقيامه بصفع الزوج إلى أن وصلت المحكمة إلى إيداع المرافعات الختامية لتقوم ممثلة الاتهام بإيداع المرافعة وتحديد الجلسة 31/12/2018 للنطق بالحكم.

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