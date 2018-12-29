تفاصيل احداث احتجاجات اليوم العاشر في السودان .. تجمعات متفرقة بعد صلاة الجمعة في الخرطوم ..ضبط خلايا خطيرة ..الاحتجاجات تصل الى حي الرئيس البشير

وكالات – تجددت الاحتجاجات في عدد من المدن السودانية في اليوم العاشر من بدء التظاهرات احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتدهور وازمة الخبز بعد ارتفاع الاسعار وشح السيولة حيث اندلعت تظاهرات لمئات الاشخاص في عدد من احياء ولاية الخرطوم بعد صلاة الجمعة يوم امس سرعان ماجرى تفريقها .

حيث تصدت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، أمس، لجمعة غضب جديدة في الخرطوم والولايات الأخرى، دعا إليها تحالف المعارضة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز، ونقص السلع الأساسية، وأزمة السيولة، وتمكنت من تفريق المتظاهرين، خصوصاً في أم درمان.

تواصلت التظاهرات في السودان لليوم العاشر احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وشهدت الخرطوم، أمس، عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في مناطق متفرقة بالعاصمة، وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لمنع المتظاهرين من الخروج للشوارع، وسط أنباء عن اعتقال 13 من قيادات المعارضة لترتفع الاعتقالات إلى 22 قيادياً، بينما عبّر رئيس الوزراء السوداني معتز موسى عن أسفه لسقوط قتلى، وقال: «نرجو ألا يتكرر الأمر».

تظاهرات الخرطوم

فرقت الشرطة السودانية مئات المحتجين خارج مسجد في أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس بالقرب من العاصمة الخرطوم مستخدمة الغاز المسيل الدموع، كما اندلعت مظاهرات بأحياء متفرقة من العاصمة السودانية منها حي بري قبل أن تفرقهم قوات الأمن، كما شملت الاحتجاجات مناطق المنشية وودنواوي والشعبية في الخرطوم وكانت السلطات السودانية فرضت طوقًا أمنيًا على عدد من المساجد وتمركزت بالقرب من المرافق الحيوية بعد دعوات للتظاهر أطلقتها قوى المعارضة تحت عنوان «جمعة الغضب» وفق وكالة فرنس برس.

ووفق رويترز أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت، الجمعة، لتفريق ما بين 300 و400 محتج بعدما غادروا مسجدا في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم.

وانطلقت الاحتجاجات في عدد من مساجد الخرطوم كما خرجت تظاهرات من مساجد بمناطق أخرى، بينها مسجد حي كافوري، الذي يقيم فيه الرئيس السوداني عمر البشير.

وحشدت السلطات قواتها قرب معظم المساجد، ونشرت تعزيزات ضخمة حوّلت معظم أجزاء العاصمة الخرطوم إلى ثكنات عسكرية، قبل أن تدهم اجتماعاً لزعماء المعارضة في الخرطوم، وتعتقل تسعة من بينهم صديق يوسف، الزعيم البارز في «الحزب الشيوعي السوداني»، وقياديون من حزب البعث، والحزب الناصري، بحسب لجنة من منظمات المجتمع المدني وفق مانقلته وكالة رويترز.

وكانت السلطات اعتقلت 14 قيادياً من أحد تحالفي المعارضة الرئيسيين، السبت الماضي، ثم أطلقتهم بعد نحو 9 ساعات وانضمت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبدالعزيز الحلو، إلى دعوات قوى المعارضة للاحتجاج على النظام، ورأت أن إسقاطه «يسمح بالمحافظة على وحدة السودان».

حيث أعلنت لجنة من منظمات المجتمع المدني في بيان، الجمعة، أن السلطات السودانية ألقت القبض على تسعة على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل الاحتجاجات الجديدة المتوقعة بعد صلاة الجمعة.

وقال بيان اللجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات، إن السلطات داهمت اجتماعاً لزعماء المعارضة في الخرطوم. وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف، الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني، وكذلك قياديون من حزب البعث، والحزب الناصري.

وجاءت هذه الاعتقالات بعدما دعا تحالف لجماعات المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.

في المقابل، نفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بهذه الاعتقالات.

ضبط خلية اغتيالات



ضبطت السلطات السودانية خلية كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات أثناء مظاهرات الاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية، حسبما قال وزير الإعلام السوداني مأمون حسن.

وشهدت مدن سودانية احتجاجات شارك فيها مئات الجمعة. وفرقت الشرطة محتجين خارج مسجد في أم درمان عقب صلاة الجمعة بالقرب من العاصمة الخرطوم مستخدمة الغاز المسيل الدموع.

وقال حسن، في مؤتمر صحفي، إن الخلية “تتبع حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة في دارفور” واتهم الوزير الحركة بالسعى لإحداث فوضى في السودان.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الخلية في منطقة الدروشاب بالخرطوم بحري، معلنا مقتل أحد أفرادها خلال عملية المداهمة.

وتفصيلا , تمكن جهاز الامن والمخابرات الوطني من ضبط خلية بالدروشاب تتبع للمتمرد عبد الواحد نور بحوزتها أسلحة وذخائر وعبوات مصنعة محليا وأسلحة بيضاء ومخططات معدة لإستهداف ونهب مناطق ومحال تجارية بالخرطوم لتمويل أنشطة وأعضاء الحركة.

وقال مصدر بجهاز الامن والمخابرات ان أعضاء الخلية مدربون تدريبا نوعيا على أعمال التخريب والفوضى وأضاف أن من بين الأسلحة المضبوطة مع الخلية طبنجات كاتمة للصوت يُرجح أنها مجهزة لتنفيذ إغتيالات لأشخاص محددين بين المتظاهرين ، وكشف ذات المصدر أن من بين المحال المستهدفة بالكسر والنهب ، عمارة الدهب ومول الواحة بزعم أنها أموال تتبع للشعب حسب إفادات الخلية خلال التحقيقات الأولية.

وأوضح المصدر أن الخلية مكونة من عشرة أشخاص تم إلقاء القبض على تسعة منهم فيما تمكن زعيم الخلية من الهرب في ضواحي الدروشاب.

ضبط خلية تقوم بتصنيع القنابل الحارقة

تمكنت الشرطة امس وبناءا علي بلاغات وردت لها من بعض المواطنين بمحلية شرق النيل وبمتابعة دقيقة ولصيقة من أجهزتها من ضبط خلية تقوم بتصنيع القنابل الحارقة وتعمل من بعد ذلك علي توزيعها بجميع محليات الخرطوم بواسطة عربة صالون تم تخصيصها لهذا الغرض.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه وفور ورود البلاغات وتوفر معلومات بنشاط هذه المجموعة تمت مداهمة الشقة المرصودة بمحلية شرق النيل وتم العثور علي عدد (٤٧) عبوة حارقة معدة وجاهزة للاستعمال والبعض الآخر في طور الإعداد بجانب كمية كبيرة من الزجاجات الفارغة معدة للتعبئة وعدد (٢) جهاز لابتوب و(٥) أجهزة موبايل كما تم القبض علي عدد (٥) أفراد من المتهمين الذين أقروا في اقوالهم بأنهم يقومون بإعداد وتجهيز هذه القنابل الحارقة ويقومون بتوزيعها بمحليات شرق النيل وام درمان وبحري بهدف استخدامها اثناء التظاهرات أو قبلها لزعزعة الأمن والاستقرار.

وقامت الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفتح بلاغ في مواجهة المتهمين بقسم شرطة حلة كوكو تحت المواد (٦٧/٦٣/٦٩) من القانون الجنائي تحت إشراف النيابة.

واندلعت الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر الماضي في بعض المدن السودانيّة، ووصلت بعدها إلى مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها، كما امتدت إلى العاصمة الخرطوم.

حرق المتظاهرين مكاتب الحزب الحاكم، واستعملت الشرطة مُختلف الأسلحة في تفريقِ المتظاهرين من الغاز المسيل للدموع إلى الرصاص الحيّ.

خلال الايام الماضية شهدت التظاهرات إصابة المئات، ومقتل 19متظاهرًا بحسب آخر إحصائية لمنظمة العفو الدولية وعلّقت السلطات الدراسة في كل الجامعات وكذلك مرحلتي الأساسي والثانوي بولاية الخرطوم لأجل غير مسمى.

كما أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال من السادسة مساءًا وحتى السادسة صباحًا بعدد من المدن.

وفي أول تصريح له، تعهد الرئيس السوداني بإجراء إصلاحات اقتصادية، فيما فرقت قوات الأمن مسيرة باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم .

وهدأت التظاهرات والاحتجاجات تدريجيا خلال اليومين الماضيين مع انفراج ازمة الخبز ووعود الحكومة السودانية بحل بقية الازمات خلال الاسابيع القليلة القادمة حيث شهدت مدن احتجاجات بسيطة لمئات الاشخاص فيما توقفت الاحتجاجات في عدد من المدن التى بدأت بها المظاهرات .