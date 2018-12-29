هبوط سعر الدولار بنسبة قياسية برفقة اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م في السوق السوداء بالسودان (نقدا وشيكات)

هبطت اسعار العملات الاجنبية هبوطا قياسيا في افتتاح التعاملات المالية اليوم السبت مقابل الجنيه السوداني في الاسواق الموازية بعد صعود كبير للعملات الاجنبية منتصف الشهر الحالي وفق بيانات موقع اخبار السودان .

وسجلت اسعار صرف الدولار الامريكي تراجعا اليوم في مستهل تعاملات السوق السوداء النقدية والمصرفية حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار نقدا 55.80 جنيها ووصل اعلى سعر صرف 57 جنيها للدولار الواحد فيما تراجع سعر صرف العملة الامريكية للتعاملات البنكية ليبلغ في المتوسط 67 جنيها.

ووفق مصادر موقع اخبار السودان يأتي ذلك التراجع في ظل الحديث عن وديعة مالية للبنك المركزي تقدر بمليارين دولار وتصريحات حكومية بنيتها ضخ 20 مليون درهم يوميا الى السوق في الوقت الذي اعلنت عن بيعها يوميا كمية من الذهب للتجار محليا لمعاجلة ازمة تدهور العملة بالاضافة الى نهاية العام التى تنخفض نسبة الطلب على العملات الاجنبية مقارنة بارتفاع العرض .

تنوية هام : ننوه ان سعر الدولار بجانب العملات المهمة كالريال السعودي والدرهم الاماراتي غير مستقر ويشهد تذبذباً في سعر الصرف للشراء والبيع وفق العرض والطلب بجانب مضاربات لتجار السوق السوداء لذا ننصح بعدم الاعتماد على تاجر واحد اثناء التداول

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 29\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 55.80 جنيه الريال السعودي 14.60جنيها الدرهم الاماراتي 16.80جنيها اليورو 63جنيه الجنيه الاسترليني 70جنيه الجنية المصري 3.10 جنيه الريال القطري 14.95 جنيه

يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 29\12\2018م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير