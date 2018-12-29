عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م و اهم الاخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح

اخبار السودان ينشر أبرز عناوين الصحف السياسية في السودان الصادرة صباح هذا اليوم السبت 29 ديسمبر 2018م و اهم الاخبار الاقتصادية والقضايا والاحداث والكتابات المنشورة هذا الصباح وخلال الساعات الماضية .

واليكم ابرز تلك الاخبار المنشورة محليا اليوم

عناوين سياسية:

صحيفة لندنية: انقسامات في صفوف أحزاب الموالاة على وقع استمرار الاحتجاجات في السودان

اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني وعدد من المعارضين

إمام مسجد ود نوباوي لأهل النظام: اتركوا الحكم ففي أهل السودان من هو خير وأعدل وأرحم منكم

السلطات الأمنية تُكمل إجراءات محاكمة المتهمين بالتخريب في الاحتجاجات

جولة ميدانية تكشف حيقيقة الأوضاع بالشارع العام

الشعبي يدعو لتماسك الوطن والإبتعاد عن التخريب

الجزيرة : زيارة البشير للولاية أخرست الألسن وإنجاز لحكومة الوفاق

بالتزامن مع جمعة الغضب.. أول تصريح لرئيس الوزراء معتز موسى حول الاحتجاجات في السودان .. شاهد ماذا قال ؟

حقيقة استقالة سفير السودان بأستراليا على خلفية الاحتجاجات

الطيب مصطفى : دول جوار متورطة.. والتظاهر لن يسقط البشير

هل تدعم مصر البشير.. وما تأثير ذلك على احتجاجات السودان ؟

احتجاجات السودان اليوم الجمعة .. خروج مساجد الخرطوم ومسجد الميرغني يقاطع

مظاهرات السودان : نقل سياسييَن بارزين من سجن الأبيض بسبب الاحتجاجات

دعوة أممية إلى عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين في السودان

صحيفة فرنسية : “ربطة خبز” تشعل الاحتجاجات بوجه نظام البشير

CNN : الشرطة السودانية تطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

النائب الأول : الانتخابات في موعدها

القاهرة : نؤكد دعمنا الكامل لأمن واستقرار السودان ونحن مستعدون للمساعدة والدعم

معتز: القانون سيأخذ مجراه في الأحداث التي شهدتها البلاد

“السيسي”: التخريب يؤدي إلى تشويه المطالب العادلة

الوطني: التخريب والتدمير تصرفات خارجة عن القانون

تظاهرات في عطبرة.. واعتقالات في قرية الكسمبر بالجزيرة

خروج “العشرات” في تظاهرات “متفرقة” من بعض مساجد الخرطوم في جمعة “الغضب”

بسبب الاحتجاجات.. نقل سياسييَن اثنين من سجن “الأبيض” إلى سجني شمال دارفور وبورتسودان

الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قرب مسجد بأم درمان

دعوة أممية الى عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السودان

الدعم السريع في السودان .. قوة ضاربة ومهام مثيرة للجدل

اعتقال 13 من قيادات المعارضة السودانية بالتزامن مع دعوات الاحتجاجات عقب صلاة الجمعة

مظاهرات السودان اليوم : الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات في الخرطوم

قال إن موقف السودان ثابت تجاه قضايا الأمة الإسلامية والعربية البشير: الجيش جاهز لردع المتربصين وحماية الأمن والاستقرار

الصيحة” وضعته على المنضدة السياسية حميدتي… حديث في الهواء الطلق

أرور: يدعو المواطنين لتقديم معلومات للنيابة عن مطلقي الرصاص على المتظاهرين الحكومة تشرع في فتح بلاغ جنائي ضد عبد الواحد واستعادته بالإنتربول

رئيس الجمهورية يؤكد متانة وآزلية واستراتيجية العلاقات مع القاهرة وزير الخارجية المصري: استقرار السودان يصب في مصلحة بلادنا

بدء تجميع قوات المعارضة المسلحة بولاية لول

المعارضة تحشد والحكومة تُحذّر .. السودان يستعد لمظاهرات جمعة الغضب

احتجاجات اليوم العاشر في السودان : مظاهرات في مدينة أم درمان عقب صلاة الجمعة

السودان: احتجاجات “الخبز والوقود” تدخل يومها العاشر وسط دعوات للتظاهر الجمعة

عاجل / الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز لتفريق المحتجين في أم درمان

عصام البشير يُحذر من القتل ويؤكد أن الإجراءات الأمنية ليست الحل

قيادي الوطني يطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد لتوفير السلع للمواطنين

شاهد / متظاهرون في أستراليا: سفير السودان رفع العلم من السارية وغطى اللافتة وأغلق الأبواب والنوافذ واختفى

مصر: نثق في قدرة السودان على التعامل مع القضايا التي أدت للاحتجاجات

الوطني يوبخ أحد منسوبية بسبب إجراء غريب

اجتماع برئاسة وزير الداخلية.. الاحتجاج السلمي حق يكفله الدستور للمواطنين

(فرفور) ينفي استهداف المتظاهرين ويكشف أسرار الصورة المثيرة للجدل

مبارك الفاضل يفض شراكة حزبه مع المؤتمر الوطني

مصر تعلن استعدادها لتقديم الدعم والمؤازرة للسودان

احتجاجات السودان… وزير يحرج البشير وحملة اعتقالات واسعة

شمائل النور: ما جرى أمام صحيفة التيار عصر اليوم الخميس

دعوة لـ”مليونية الشعب السوداني” والأمن يتحدث عن هدوء تام

رتاج الآغا تُوضِّح الحقائق عبر (كوكتيل).. لم أصف المُحتجين بـ(الشماسة) وبيني وبينهم مقطع الفيديو..

السودان: إضراب صحافي ودعوات للتظاهر

قيادي سوداني معارض: مستمرون في التظاهر وقريباً سنعلن العصيان المدني

عرمان: اي طريق سيختاره الدعم السريع فدعم البشير لا مستقبل له

البشير يتهم دولا كبرى بـ”ابتزاز” السودان واستغلال المظاهرات

عناوين إقتصادية :

مصفاة الأبيض تعلن توفيرها 30% من الاحتياجات البترولية

بدء حصاد (350) ألف فدان ذرة بمحلية هبيلة بجنوب كردفان

“معتز”: دعم سياسي لتنفيذ مصفوفة الدفع الإلكتروني

(7) مليارات جنيه ميزانية حكومة الجزيرة للعام2019م

سعود البرير يعلن ضخ كتلة نقدية ضخمة في هذا (…) الموعد بالبنوك

مدير بنك الخليج يكشف حقيقة تورط البنوك فى مشكلة شح السيولة

القاهرة: سلمنا جزءاً من ممتلكات المعدنين للخرطوم

الغرفة التجارية تحذر من التعاملات الربوية

ود مدني .. بروز ظاهرة بيع مواقع متقدّمة في صفوف الصرافات

توقف بنك السودان عن دعم الدواء يرجع إلى فساد شركات مستوردة

الرمادي : موازنة 2019 بها إيجابيات وبشريات للمواطن السوداني

المعادن تكشف عن دخول شركات حيز الإنتاج في 2019

عناوين قضايا وأحداث :

ضبط خلية تقوم بتصنيع القنابل الحارقة وتوزعها في محليات الخرطوم

تفاصيل جديدة في محاكمة “سوداكال”

تغريم وسجن طالب قطع شرايين نظامي بسبب عبارة جارحة

صيدلي يشكو مدير شركة في صك مردود قيمة أدوية

شطب بلاغ في مواجهة سوريين من تهمة إطلاق أعيرة نارية على سائقي ركشات بكافوري

قفل ملف الاتهام في قضية مقتل واغتصاب الطفل مهند داخل غرفة مهجورة

محكمة الطفل تحدد جلسة لمحاكمة خفير متهم بالتحرش بطفل بالروضة

مقتل شاب على يد مجموعة من المتهمين والشرطة تلقي القبض عليهم

الحكم في قضية أحد المتهمين بقتل اثنين من أبناء العسيلات بعد إحضاره من خارج البلاد

إصابة شخصان ونهب (1000) رأس من الأبقار بولاية روينق

نظامي يغتصب أمراة تبلغ من 72 عاماً بالقرب من العاصمة جوبا

المحكمة تتهم نظامي بقتل صاحب (بلي ستيشن) رمياً بالرصاص

أمر قبض في مواجهة متهمة بتحريض شاب على اغتصاب طفلة

تغريم أجنبية ضبطت بحوزتها (100) قارورة عرقي

السجن (10) سنوات لشاب ضبط بحوزته (10) قناديل حشيش

جمارك البحر الأحمر تحبط محاولة تهريب (100) كيلو مخدرات

محامٍ يخدع موكلته بعد تقاضي أجره كاملاً

حجز ملف قضية مقتل رجل المباحث “ود الصول” ووالدته للقرار للمرة الثانية

المحكمة تعلن الخضر للمثول أمامها وتحذره من الغياب في قضية مياه الخرطوم

إغلاق قضية الاتهام في محاكمة (3) أشخاص بتهمة تهريب ذهب لتشاد

إعادة إعلان الصادق المهدي في قضية مقتل زوجة مهدي الشريف

السجن (6) أشهر لشاب أدين بسرقة سلاح نظامي

استجواب شهود الدفاع في قضية اتهام سيدة بقتل زوجها بالاشتراك مع رجلين