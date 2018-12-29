تبادل اطلاق نار بين الأجهزة الأمنية وخلية للمتمرد عبد الواحد بالخرطوم يؤدي لمقتل أحد أفرادها

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط خلية مسلحة مكونة من عشرة افراد بالدروشاب شمال الخرطوم تتبع للمتمرد عبد الواحد محمد نور تتمثل مهامها باحداث اغتيالات وسط المحتجين والقيام باعمال تخريبية.

واعلن مامون حسن ابراهيم وزير الدولة بوزارة الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات فى موتمر صحفى بوكالة السودان للانباء مساء الجمعة ،ان الاجهزة الامنية قامت صباح الجمعة بمداهمة وكر الخلية بمنطقة الدروشاب، مشيرا الى تبادل الاجهزة الامنية لاطلاق النار مع افراد الخلية مما ادي الى مقتل احد افراد الخلية واصابة بعض افراد المداهمة احدهم حالته خطيرة .

وقال وزير الدولة ان الاجهزة الامنية تمكنت من ضبط عدد 21 طبنجة 4 بندقية كلاشنكوف وعدد 1000 طلقة كلاشنكوف ،3 الف طلقة 9 ملي واسلحة بيضاء وجوازات سفر واجهزة حاسوب .

واكد مامون بان افراد الخلية سجلوا اعترافا كاملا بانتمائهم لحركة المتمرد عبد الواحد وان مهامهم تنفيذ اغتيالات وسط المحتجين واحداث بلبلة فى البلاد والصاق تهمة الاغتيالات للاجهزة الامنية ، مشيرا الى ان اعضاء الخلية مدربون تدريبا نوعيا علي اعمال التخريب والفوضي وانها تعمل بتنسيق كامل مع بعض الاحزاب.

واكد ان الاجهزة العدلية ستباشر مهامها وستتخذ اجراءاتها القانونية تجاة الخلية ،واثني الوزير على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الاجهزة الامنية كافة فى حماية البلاد والمحافظة على ارواح وممتلكات المواطنين ،داعيا المواطنين للتبليغ عن اي تحركات لعناصر مشبوهة .

وفى ختام المؤتمر الصحفى تم عرض فيديو مسجل لاعترافات اعضاء الخلية .

الخرطوم 29-12-2018(سونا)

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