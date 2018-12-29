تجمع المهنيين السودانيين يدعو الى موكب احتجاجي جديد

جدد تجمع المهنيين السودانيين، الدعوة الى موكب احتجاجي ظهر الأثنين المقبل، ينطلق من صينية القندول وسط الخرطوم صوب القصر الجمهوري.
وأكد في بيان أمس الجمعة، تمسكه بمطالبه الثابتة، بتنحي الرئيس عمر البشير من السلطة.
وحث الشعب السوداني، النزول الى الشوارع والمشاركة الفاعلة أسوة بموكب الثلاثاء الماضي الذي نجح في ايصال صوت الجماهير الرافضة لإستمرار النظام .
وقال البيان ندعو المواطنين الى جعل يوم الاستقلال ورأس السنة الميلادية يوما وليلة خالصة للتظاهر والاحتجاج حتى صباح السنة الجديدة.
وأكد التجمع تمسكه بسلمية الاحتجاجات، ويحمل النظام مسؤولية وسلامة الموكب والتظاهرات الأخرى التي ستنطلق في مدن البلاد.
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