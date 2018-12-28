الشرطة تضبط خلية تقوم بتصنيع القنابل الحارقة في الخرطوم

تمكنت الشرطة، اليوم الجمعة، وبناءا على بلاغات وردت لها من بعض المواطنين بمحلية شرق النيل وبمتابعة دقيقة ولصيقة من أجهزتها من ضبط خلية تقوم بتصنيع القنابل الحارقة وتعمل من بعد ذلك علي توزيعها بجميع محليات الخرطوم بواسطة عربة صالون تم تخصيصها لهذا الغرض.

اعلن بذلك اللواء شرطة دكتور هاشم علي عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة في تصريح (لسونا) موضحا انه وفور ورود البلاغات وتوفر معلومات بنشاط هذه المجموعة تمت مداهمة الشقة المرصودة بمحلية شرق النيل وتم العثور علي عدد(٤٧) عبوة حارقة معدة وجاهزة للاستعمال والبعض الآخر في طور الإعداد بجانب كمية كبيرة من الزجاجات الفارغة معدة للتعبئة وعدد (٢) جهاز لابتوب و(٥)أجهزة موبايل كما تم القبض علي عدد (٥) أفراد من المتهمين الذين أقروا في اقوالهم بأنهم يقومون بإعداد وتجهيز هذه القنابل الحارقة ويقومون بتوزيعها بمحليات شرق النيل وام درمان وبحري بهدف استخدامها اثناء التظاهرات أو قبلها لزعزعة الأمن والاستقرار، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفتح بلاغ في مواجهة المتهمين بقسم شرطة حلة كوكو تحت المواد (٦٧/٦٣/٦٩) من القانون الجنائي تحت إشراف النيابة.