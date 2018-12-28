بالتزامن مع جمعة الغضب.. أول تصريح لرئيس الوزراء معتز موسى حول الاحتجاجات في السودان .. شاهد ماذا قال ؟

الأناضول – أعلن رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، الجمعة، أن القانون سيأخذ مجراه في أحداث الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والتي شابها أحداث عنف أسفرت عن قتلى وجرحى.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ، في أول تعليق لرئيس الوزراء حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والمنددة بالغلاء والمطالبة برحيل النظام قبل 10 أيام.

وقال موسى، إن الدستور يكفل للجميع حق التظاهر السلمي، والتعبير لكل فرد دون التخريب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة .

وأضاف نتأسف لسقوط قتلى نتيجة أعمال العنف، ونرجو ألا يتكرر الأمر .

وتابع نحن ندين عمليات التخريب والتدمير، والقانون سيأخذ مجراه .

والخميس، أعلن وزير الإعلام، جمعة بشارة أرو، أن النيابة العامة أمرت بالتحقيق والتقصي حول الاحتجاجات.

وتجددت التظاهرات الاحتجاجية، بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم، عقب صلاة الجمعة، منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام، فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظاهرات في مدن في أنحاء متفرقة من البلاد.

والخميس، أعلنت الحكومة، أن عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد 19، بالإضافة إلى إصابة 187من القوات النظامية، و219 مدنيا.

فيما قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي، أن عدد القتلى وصل 37.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شهدت 13ولاية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام.

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